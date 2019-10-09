Вместо допингиста Усик будет драться с "самым выдающимся боксёром" из США

Украинский боксёр-профессионал Александр Усик узнал имя нового соперника, в бою с которым состоится дебют в тяжёлом весе. Им стал 38-летний Чазз Уизерспун.

Изначально Усик должен был провести поединок против известного экс-кикбоксера из Голландии Тайрона Спонга, но буквально за несколько дней до поединка в организме темнокожего спортсмена были обнаружены следы использования запрещённых препаратов для повышения уровня тестостерона. Спонг был исключён из списка участников предстоящего боксёрского шоу в Чикаго, при этом сам Тайрон своей вины не признаёт, требуя раскрыть пробу В.

Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен провёл на профессиональной арене 41 поединок, в 38 одержал победы (29 нокаутом) и в трёх проиграл. На данный момент 38-летний американец идёт на победной серии из восьми поединков, но отметим, что за последние три года Чазз провёл всего четыре поединка (два боя в 2016 году и по одному поединку в 2018 и 2019 г.г.). Что касается любительской карьеры Уизерспуна, то высшим её достижением является серебро на чемпионате США в 2004 году и поездка в том же году в качестве запасного на Олимпийские игры. Кстати, на одном из турниров Джентльмен удостоился премии "Самый выдающийся боксёр".

Уизерспун в своей карьере ещё никогда не встречался с противниками калибра Усика и выйдет на предстоящий бой в статусе сурового андердога, главной целью которого будет не проиграть нокаутом. Поединок Усик — Уизерспун пройдёт в ночь на 13 октября в Чикаго.