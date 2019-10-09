Россия ответила на 31 вопрос WADA о допинговом скандале

Всемирное антидопинговое агентство обещало отреагировать в ближайшее время и выдать свой вердикт.

Российская национальная антидопинговая организация ответила на вопросы WADA о расхождениях в данных московской лаборатории. Независимые эксперты дали объяснения по 31 вопросу, и теперь остаётся ждать решения Всемирного антидопингового агентства.

— Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать всё для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов, — заявил министр спорта России Павел Колобков в письме пресс-службы Минспорта России.

В WADA уже подтвердили получение ответа от российской стороны и заверили, что ответы будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

— WADA и независимые эксперты-криминалисты проанализируют полученный ответ, они отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), чтобы CRC решил, следует ли давать официальную рекомендацию исполкому. Для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, но WADA вплотную занимается этим вопросом и рассмотрит его максимально быстро, — говорится в заявлении WADA.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляциях с пробами спортсменов перед тем, как передать их в WADA. Позже стало известно, что агентство якобы дало России три недели на объяснение ситуации. После этого WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА. В связи с этим появилась информация о том, что Россию могут не пустить на две Олимпиады.