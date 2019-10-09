Гильерме — с подушкой, а Дзюба — с опозданием. Как сборная готовится к Шотландии

Традиционно первым на поле вышел Станислав Черчесов. Он вместе со своими помощниками вынес и расставил инвентарь.
Станислав Саламович уже на поле pic.twitter.com/fACZlJYppc— Life | Спорт (@sport_lf) October 9, 2019
Затем на поле появились футболисты. Интересно, что Головин, Соболев и Баринов первыми вышли на поле и в ожидании старта пинали мяч. Последним на поле вышел капитан Артём Дзюба.
Для журналистов были открыты только первые 15 минут, поэтому ничего особенного на поле не увидели: разминка и бег. Внимание привлекла надувная подушка, с которой тренировались вратари.
Вратари с подушкой#РоссияШотландия pic.twitter.com/W9sMWOZJQe— Life | Спорт (@sport_lf) October 9, 2019
Отметим, что в разминке принимал участие защитник Марио Фернандес. Ранее сообщалось, что он будет готовиться к игре под присмотром физиотерапевта. Также разминался со всеми и Дмитрий Баринов. Правда, наигрываются ли они на завтра, пока не понятно.
Марио со всеми пока pic.twitter.com/DYMndjmSgJ— Life | Спорт (@sport_lf) October 9, 2019
Отметим, что матч состоится завтра в "Лужниках". Начнётся поединок в 21:45 (мск). Запускать на территорию стадиона будут с 19:00. Перед матчем ожидается насыщенная программа, включая концерт Димы Билана.