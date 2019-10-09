Гильерме — с подушкой, а Дзюба — с опозданием. Как сборная готовится к Шотландии

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Подопечные Станислава Черчесова провели тренировку перед игрой с Шотландией в Новогорске, а не в "Лужниках", где завтра состоится матч. Как она прошла — читайте в материале Лайфа.

Традиционно первым на поле вышел Станислав Черчесов. Он вместе со своими помощниками вынес и расставил инвентарь.

Затем на поле появились футболисты. Интересно, что Головин, Соболев и Баринов первыми вышли на поле и в ожидании старта пинали мяч. Последним на поле вышел капитан Артём Дзюба.

Для журналистов были открыты только первые 15 минут, поэтому ничего особенного на поле не увидели: разминка и бег. Внимание привлекла надувная подушка, с которой тренировались вратари.

Отметим, что в разминке принимал участие защитник Марио Фернандес. Ранее сообщалось, что он будет готовиться к игре под присмотром физиотерапевта. Также разминался со всеми и Дмитрий Баринов. Правда, наигрываются ли они на завтра, пока не понятно.

Отметим, что матч состоится завтра в "Лужниках". Начнётся поединок в 21:45 (мск). Запускать на территорию стадиона будут с 19:00. Перед матчем ожидается насыщенная программа, включая концерт Димы Билана.

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