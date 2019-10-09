Кубок Европы по футболу приехал в Россию

Сфотографироваться с почётным трофеем, который разыграют будущим летом, может любой желающий.

Кубок Анри Делоне, который вручают за победу на чемпионате Европы по футболу, прибыл в Россию. Трофей начинает путешествие по странам — хозяйкам Евро-2020, а Россия является одной из них, потому что четыре поединка пройдут в Санкт-Петербурге. Однако право первым принять трофей получил другой город — Нижний Новгород. 11 октября жители могут сфотографироваться с кубком.

Кубок Европы по футболу🏆 в Нижнем Новгороде. Приходите сфотографироваться с трофеем!📸



📌 Ждем вас 11 октября с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Бетанкура, 1а, зона павильонов у стадиона «Нижний Новгород», стенд Оргкомитета #ЕВРО2020 в Санкт-Петербурге (А420)». #НижнийНовгород pic.twitter.com/in0U1zIQr4 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) October 9, 2019

Трофей назван в честь Анри Делоне — первого генерального секретаря УЕФА, который и придумал проводить чемпионаты Европы. Действующим обладателем трофея является сборная Португалии, выигравшая Евро-2016. А первыми в истории подняли над головой заветный трофей советские футболисты, одержавшие победу на дебютном чемпионате Европы, который проводился в 1960 году.