Кубок Европы по футболу приехал в Россию

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Сфотографироваться с почётным трофеем, который разыграют будущим летом, может любой желающий.

Кубок Анри Делоне, который вручают за победу на чемпионате Европы по футболу, прибыл в Россию. Трофей начинает путешествие по странам — хозяйкам Евро-2020, а Россия является одной из них, потому что четыре поединка пройдут в Санкт-Петербурге. Однако право первым принять трофей получил другой город — Нижний Новгород. 11 октября жители могут сфотографироваться с кубком.

Трофей назван в честь Анри Делоне — первого генерального секретаря УЕФА, который и придумал проводить чемпионаты Европы. Действующим обладателем трофея является сборная Португалии, выигравшая Евро-2016. А первыми в истории подняли над головой заветный трофей советские футболисты, одержавшие победу на дебютном чемпионате Европы, который проводился в 1960 году.

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