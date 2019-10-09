Черчесов: Сборная в полном составе готовится к матчу с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции рассказал о состоянии команды.

— Ничего нового. В принципе времени столько же, сколько каждый раз у нас было. Сегодня все тренировались в общей группе, готовимся в полном составе. Бывают маленькие болячки после последнего тура у игроков, мы обращаем на это внимание, поэтому некоторые занимались с ограничениями, — отметил Черчесов.

Объяснил главный тренер и то, почему его команда тренировку провела в Новогорске, а не в "Лужниках", где пройдет матч.

— Мы посмотрели, что до "Лужников" ехать час, это ещё и час обратно. Это нецелесообразно, поэтому решили провести предыгровую тренировку здесь, в Новогорске. Два часа дороги ломают все наши планы. Да и "Лужники" мы знаем хорошо.

Высказался Станислав Саламович и о новичке сборной Александре Соболеве.

— Всё-таки два дня мало, чтобы сделать выводы. Он сегодня ещё один тестик провёл, который нам покажет его скоростные качества. Опыт показывает, что футболист, который впервые попал в сборную не может сразу же проявить себя ни как человек, ни как игрок. Нужно время, чтобы он влился коллектив. Это естественный процесс. Лучше о его психологическом состоянии спросить у Дзюбы. Он с ним находится в раздевалке и общается. Что они там обсуждают, я не знаю. Может быть, и меня, — заключил он.

"Некрасиво поступаете!" Дзюба наехал на журналистов за критику Лунёва