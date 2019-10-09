Емельяненко встретился лицом к лицу с новым соперником

Последний Император проведёт прощальное турне 29 декабря поединком против Куинтона Джексона.

Промоутерские компании Bellator и Rizin официально подтвердили то, о чём ещё месяц назад говорили инсайдеры: Фёдор Емельяненко проведёт бой в Японии в канун Нового года. 29 декабря 43-летний россиянин выйдет драться против американца Куинтона Джексона по прозвищу Rampage (Ярость).

Соперники в рамках анонса поединка уже провели дуэль взглядов.

Fedor vs Rampage December 29th in Japan! #BellatorJapan pic.twitter.com/uXfXlowpn9 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 9, 2019

Фёдор Емельяненко (38-6-0) после двух побед в 2018 году над "вышедшими в тираж" ветеранами UFC Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом в начале нынешнего года вышел на бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе против Райана Бейдера. 36-летний фаворит из Аризоны довольно быстро подтвердил свой статус, нокаутировав Емельяненко за 35 секунд первого раунда.

41-летний Куинтон Джексон (38-13-0) так же, как и Емельяненко, очень популярен в Японии. В этой стране он провёл в период с 2001 по 2006 год 16 поединков в организации PRIDE.