Последний Император Емельяненко завершит карьеру в Москве

По словам российского бойца, грядущее турне станет лебединой песней его спортивной карьеры.

43-летний боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко анонсировал завершение карьеры. Последний император заявил, что понимает, что ему уже пора уходить из профессионального спорта.

— Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить. Мы пообщались с президентом Bellator и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру, — сказал Емельяненко во время пресс-конференции, посвящённой его бою с Куинтоном Джексоном.

Сам президент промоутерской организации Скотт Кокер подтвердил, что Последний Император начинает своё прощальное турне. Оно будет состоять из трёх поединков и закончится на родине бойца.

— Мы договорились о трёх боях, и это будет первый бой по новому контракту в рамках прощального тура. Мы знаем, что это будет его последний бой в Японии, второй будет в Европе, а на третий Bellator поедет в Москву с Фёдором, — сказал Кокер.

Ранее стало известно, что прощальное турне Емельяненко начнётся в Японии 29 декабря, соперником станет 41-летний американец Куинтон Джексон.

Бой в Москве станет для Емельяненко первым за три года на родной земле. Последний раз Емельяненко дрался в России в 2016 году на турнире Fight Nights Global 50, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда Последний Император победил бразильца Фабио Мальдонадо.