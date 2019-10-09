Дзюба: Мы не Испания и не Португалия — на классе никого не сможем обыграть

Капитан российской сборной пообщался с журналистами перед игрой с Шотландией, которая состоится завтра в "Лужниках".

— Hello! — поприветствовал Дзюба шотландского журналиста, который задал ему вопрос о возвращении в "Лужники" впервые с ЧМ-2018. — Приятно играть дома, особенно в "Лужниках", на таком стадионе. "Лужники" олицетворяют сборную. Призываю всех болельщиков прийти на стадион, а также всю страну поддержать нас у телевизоров. Всё-таки 12-й игрок имеет большое значение.

Бурные эмоции у Дзюбы вызвал вопрос об уровне сборной Шотландии.

— Вы странно относитесь к своей сборной, — сказал капитан, обращаясь к шотландцам. — У вас крепкая команда. Ваши футболисты играют в "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед". Было удивительно, что вы проиграли в Казахстане. Но там нелегко всем играть на искусственном поле. Плюс вы были фаворитами в первом матче с нами. Мы вас обыграли, и теперь нас считают фаворитами. Мы же уважаем соперника. Настраиваемся на 100-процентную борьбу. Все научились играть в футбол. Да и мы не Испания, не Португалия, не Голландия — на классе никого не сможем обыграть. У нас есть задача, и мы будем её решать.

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Спросили у Артёма и об взаимоотношениях с болельщиками.

— Кроме как результатом и самоотдачей никак больше не вернуть расположение болельщиков. Нам приятно, что нас сейчас так любят и поддерживают. В нашей сборной нет равнодушных. Выигрываем мы или проигрываем, но мы отдаём себя полностью на поле. В этом весь секрет, — пояснил он.

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