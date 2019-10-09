60 тысяч билетов продано на матч Россия — Шотландия в "Лужниках"

При определённых обстоятельствах в этой игре сборная России может обеспечить себе путёвку на Евро.

Реализация билетов на матч квалификации Евро-2020 с участием сборных России и Шотландии идёт полным ходом. На данный момент продано уже 60 тысяч билетов, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу РФС. Полная вместимость стадиона "Лужники" — 81 тысяча зрителей.

При определённых обстоятельствах сборная России в этом поединке может обеспечить себе выход на чемпионат Европы 2020 года. Для этого необходимо выполнение двух условий: победа над Шотландией и ничья в поединке Кипра и Казахстана.

Матч Россия — Шотландия начнётся завтра, 10 октября, в 21:45 по московскому времени.