Украинский американец сыграл в бейсбол на льду в матче НХЛ — видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" форвард "Калгари" Мэттью Ткачук сначала размочил счёт, а позже, жонглируя шайбой, перевёл игру в овертайм.

При счёте 3:2 в пользу "Лос-Анджелеса" молодое дарование "Калгари" Мэттью Ткачук за минуту до финальной сирены сумел перевести игру в овертайм. Сделал это форвард очень эффектно: после выстрела своего защитника по воротам голкипера "Кингз" шайба отскочила к дежурившему на пятаке Ткачуку. Форвард крюком клюшки поймал её на лету и, пожонглировав ею в бейсбольном стиле, отправил снаряд в сетку ворот Джека Кэмпбелла. "Флэймз" в овертайме в итоге уступили, но заветное очко Мэттью в копилку огоньков положил.

Ткачук в итоге отметился в этой встрече дублем. 21-летний нападающий — сын прославленного в недавнем прошлом американского хоккеиста Кита Ткачука, который имеет украинские корни.

Стоит отметить, российский хоккеист "Лос-Анджелеса " Илья Ковальчук отметился в этом матче заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" — "Лос-Анджелес Кингз" — 3:4 ОТ (0:2; 2:1; 1:0; 0:1)