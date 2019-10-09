Жена Руни гениально поймала жену Варди на сливе личных данных The Sun

Супруги двух бывших футболистов сборной Англии поссорились из-за британского таблоида.

Супруги двух бывших нападающих сборной Англии по футболу — Уэйна Руни и Джейми Варди — устроили публичные разборки из-за слива личных данных. По словам Колин Руни, она заметила, что подробности жизни её семьи из закрытого инстаграм-аккаунта регулярно появляются в газете The Sun. Тогда девушка провела собственное расследование и выяснила, что её жизнь предаёт огласке собственная подруга — Ребека Варди — жена форварда "Лестера" Джейми Варди.

— Я запретила всем аккаунтам просматривать мои сториз, кроме одного человека. Люди, подписанные на мой личный аккаунт, наверняка удивлены, почему я давно ничего не публикую. За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй (о гендерной селекции в Мексике, о возвращении на ТВ, о затоплении моего подвала), чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так всё и произошло! Я знаю, кто всем этим занимался. Я сделала скриншоты всех сториз, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это… аккаунт Ребеки Варди! — рассказала Руни в "Твиттере", чем вызвала небывалый ажиотаж: у этого твита уже более ста тысяч лайков.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Ребека Варди уже успела ответить своей (теперь уже бывшей?) подруге. По словам жены игрока "Лестера", её аккаунт взломали и она не имеет отношения к сливу информацию. К тому же она заявила, что разочарована поведением Колин и её обвинениями, поскольку сейчас находится на позднем сроке беременности.

— За последние годы различные люди получали доступ к моему аккаунту в "Инстаграме", и только на этой неделе я заметила, что подписана на людей, которых не знаю и на которых сама не подписывалась. Мне не нужны деньги, так что я, по-твоему, могла выиграть, сливая информацию о тебе? Ты мне нравилась, Колин, и я разочарована, что ты решила так поступить, особенно учитывая то, что я на позднем сроке беременности. Мне противно только от того, что я вынуждена опровергать это, — парировала Варди.

Любители статистики уже успели подсчитать, что отношения у самих футболистов на поле тоже были не ахти. Ведь за четыре с половиной часа одновременного нахождения на поле Варди и Руни не создали друг для друга ни единого голевого момента, хотя оба играют в атаке.

0 - Despite spending four hours & 22 minutes together on the pitch for England in total, Jamie Vardy and Wayne Rooney never created a single goalscoring chance for one another. Awkward. pic.twitter.com/qS4H1G93nN — OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2019

Отметим, что Джейми Варди завершил карьеру в сборной Англии после чемпионата мира в России, чтобы больше времени проводить с семьёй. Через пару месяцев свой прощальный матч за национальную команду провёл и Уэйн Руни.