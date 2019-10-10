Ковальчук забил гол в свои ворота

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Шайба залетела в ворота "Лос-Анджелеса" после рикошета от конька российского нападающего.

В регулярном чемпионате НХЛ "Ванкувер Кэнакс" дома разгромил "Лос-Анджелес Кингз" — 8:2.

В концовке второго периода российский нападающий "королей" Илья Ковальчук стал автором гола в свои ворота. Форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер делал пас на своего партнёра, Илья пытался коньком перехватить передачу, но, к сожалению для Ковальчука, шайба отрикошетила в собственные ворота, а голкипер "королей" Джонатан Куик оказался не готов к такому повороту событий.

После этого курьёзного эпизода в воротах "Кингз" побывали ещё четыре шайбы, а сам Ковальчук закончил встречу с отрицательной полезностью — "-3".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" — "Лос-Анджелес Кингз" — 8:2 (2:0; 2:1; 4:1)

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