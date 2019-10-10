Проворов забросил победную шайбу и набрал 100-е очко в НХЛ

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Фото © NHL.com

Помимо гола игрок обороны команды "Флайерз" отметился и результативной передачей, тем самым достигнув отметки в 100 очков в НХЛ.

Российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов набрал 100-е очко в заокеанской карьере НХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата "лётчики" дома принимали "Нью Джерси Девилз" и одержали уверенную победу со счётом 4:0.

Проворов на десятой минуте второго периода мощным броском открыл счёт в матче, реализовав удаление нападающего "дьяволов" Никиты Гусева.

А при счёте 2:0 Иван ассистировал Шону Кутюрье, записав на свой счёт голевую передачу, тем самым набрав 100 баллов (31+69) в 248 матчах в Национальной хоккейной лиге.

Также по голу в составе победителей забили Кевин Хейз и Трэвис Конекни.

Нападающий "Нью Джерси" Никита Гусев провёл на площадке более 17 минут, отметившись двумя бросками в створ ворот и удалением на две минуты за удар соперника клюшкой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Филадельфия Флайерз" — "Нью Джерси Девилз" — 4:0 (0:0; 1:0; 3:0)

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