Уткин — Канделаки: Сколько народу от тебя ушло, и все они успешны!

Известный спортивный журналист и генеральный продюсер "Матч ТВ" на днях обменялись "любезностями" в социальных сетях. Теперь Уткин записал и блог, где оскорбительно высказался о Канделаки.

— Посмотри, сколько народу от тебя ушло! И они все успешны и счастливы. Только ты одна там ещё сидишь, давно уже ничем не занимаешься, только подписываешь счета не более чем на 100 тысяч рублей, — сказал Василий Уткин в своём блоге. — Лучшие от тебя разбежались. Уже не работать, а просто соседствовать с тобой уже зашквар. А те, кто остался, сидят без интересных проектов.

Также он предложил ей посетить матч сборной России и поболеть на стадионе.

— Вот тебе маленький совет: сегодня сборная России играет, собери-ка свои модные манатки, прикрой ими свою красивую попку и тащи её в "Лужники". Поболей хоть раз нормально. Испытай наконец это чувство. Сорви голос, поболей, Тина, — призвал он.

Напомним, Уткин ушёл со скандалом с "Матч ТВ". Ещё до запуска телеканала он заявлял, что ему "унизительно работать под руководством Канделаки", после всё же заключил контракт с каналом.