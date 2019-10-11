Бивол vs Ленин. Россиянину предстоит защита титула в битве с ярким доминиканцем

В ночь на воскресенье, 13 октября, в Чикаго пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт свою восьмую защиту титула.

На этот раз претендует на него 31-летний боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо, чьим высшим достижением в любительской карьере является участие в Олимпийских играх — 2008 в Китае. В Поднебесной дела у Ленина не заладились изначально: Кастильо уступил в первом же бою украинскому боксёру Александру Стрецкому. Годом позже доминиканец отправился на чемпионат мира в Милан, но и там Ленин ничем не запомнился, проиграв на стадии 1/16 финала узбеку Эльшоду Расулову.

В 2010 году Кастильо дебютировал в профессиональном боксе и в первых 16 поединках был непобедимым. Всего же на сегодняшний день Ленин провёл в профи 23 боя: 20 побед (15 КО), два поражения и одна ничья.

Родившийся в Киргизии россиянин Дмитрий Бивол (16-0-0) в любительском спорте был куда успешнее своего оппонента. Уже к 17 годам Бивол являлся самым титулованным молодым боксёром, владея званиями двукратного чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы среди кадетов и молодёжи. На взрослом ринге Дмитрий дважды завоевал золото чемпионата России (2012, 2014), стал победителем Всемирных игр боевых искусств (2010) и финалистом Всемирной летней Универсиады (2013).

В 2014 году Бивол перешёл в профессиональный бокс, нокаутировав в дебюте уругвайца Хорхе Родригеса Оливейру. По прошествии шести успешных поединков Дмитрий в бою с Феликсом Валерой завоевал титул временного чемпиона WBA. Один из самых значимых поединков в карьере россиянина состоялся 24 ноября 2018 года против экс-чемпиона мира из Канады Жана Паскаля. Сложный бой продлился все 12 раундов и закончился победой Бивола единогласным решением судей.

Несмотря на высокий статус и преимущество в предстартовых раскладах Дмитрий Бивол довольно высоко оценивает уровень Ленина Кастильо.

— Кастильо — сильный и сложный соперник: у него высокая скорость, он хорошо работает в контратаке и отлично чувствует дистанцию. Он показал конкурентный бой с Маркусом Брауном в августе прошлого года, — рассказал журналистам в предматчевом интервью россиянин.

Впрочем, и сам Кастильо себя довольно высоко оценивает.

— Мечта осуществилась! Я считаю, что Бивол находится в топ-20 лучших бойцов вне зависимости от веса, но я знаю, что мне по силам совершить апсет. Я тренировался очень усердно к этому поединку. 12 октября вы увидите лучшую версию Ленина Кастильо. Я привезу чемпионский титул в Доминиканскую Республику, — обещает Ленин. Поглядим...