Сборная Польши из-за ЧП с Ан-12 не смогла прилететь в Екатеринбург на матч Евро

Футболисты молодёжной сборной Польши приземлились в аэропорту Челябинска. Сегодня у них в Екатеринбурге запланированы предматчевые мероприятия.

Из-за аварийной посадки военно-транспортного Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга сборная Польши по футболу приземлилась в Челябинске. В столице Урала у них запланирован матч против нашей молодёжной сборной.

— Самолёт с молодёжной сборной Польши недавно приземлился. Всё хорошо, все здоровы. Аэропорт принял их без всяких проблем, — сообщила пресс-служба аэропорта Челябинска "Чемпионату".

Позже футболисты отправятся в Екатеринбург, где у них запланированы предматчевые мероприятия.

Отметим, что матч Россия — Польша в рамках отбора на молодёжный ЧЕ-2021 состоится завтра, 11 октября, на "Екатеринбург-арене". Начнётся встреча в 17:00 (мск).