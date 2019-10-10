Глава УЕФА: Если Россия и Украина выйдут в финал Евро-2020, сыграют между собой

По словам Александра Чеферина, разведение двух сборных — временная превентивная мера.

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался на тему того, что сборные России и Украины разводят по разным частям сеток при жеребьёвках, чтобы они не встретились между собой. По его словам, это превентивная мера из соображений безопасности. По таким же причинам разводят Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, Испанию и Гибралтар. Однако в теории матч Россия — Украина возможен, причём в ближайшее время.

— История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдёт. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне, — сказал Чеферин в интервью "Р-Спорт".

Сборная России уже сегодня может оформить путёвку на Евро-2020, если победит Шотландию, а Казахстан и Кипр сыграют вничью. Игра против шотландцев начнётся в 21:45 по московскому времени на стадионе "Лужники".