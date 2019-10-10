Кононов отказался от €1 млн компенсации при увольнении из "Спартака"

Сэкономленные деньги будут использованы в качестве подписного бонуса будущему тренеру.

Стали известны финансовые подробности ухода Олега Кононова с поста главного тренера "Спартака". Специалисту удалось сохранить репутацию наставника, которого никогда не увольняют, — формально он сам покинул клуб. От положенной ему компенсации тренер отказался, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

— Сэкономленные на уходе Кононова деньги (по разным данным, от €700 000 до €1млн) станут суммой подписного бонуса нового главного тренера "Спартака". Кононов поступил красиво, при уходе из "Спартака" отказавшись от выплат по контракту после даты увольнения, хотя желание расстаться и было обоюдным, — пишет Конов.

Напомним, Кононов покинул "Спартак" 29 сентября после поражения от "Оренбурга". Временно исполняющим обязанности назначен его помощник Сергей Кузнецов. Главным претендентом на должность главного тренера называют немецкого специалиста Доменико Тедеско.