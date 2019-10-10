На турнире UFC в Москве состоится российское дерби

Для 32-летнего Рустама Хабилова (23-4-0) по прозвищу Тигр предстоящий поединок станет 13-м выступлением в UFC. На данный момент рекорд махачкалинца в сильнейшей лиге планеты составляет 9-3-0, но нельзя не учитывать тот факт, что уже в третьем поединке в UFC в 2013 году Хабилов встретился в клетке с тем самым Хорхе Масидалем, одолев кубинского нокаутера единогласным решением. А уже в следующем поединке Рустам и вовсе получил возможность взлететь в топы организации, получив в соперники экс-чемпиона UFC Бенсона Хендерсона.
Увы, для россиянина это столкновение завершилось поражением удушающим приёмом в четвёртом раунде. Правда, нельзя не отметить, что на протяжении первых трёх раундов преимущество было на стороне именно Тигра и ему попросту не хватило "бензина"...
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Друзья, мы ставили цель, чтобы выступить на московском UFC. А вот и официальный анонс. Мы будем биться на турнире 9 ноября. _ Мой соперник Сергей Хандожко. Конечно, я и сам не очень горел желанием выступать в России против российского бойца, но раз он сам настаивает, как отмечают организаторы, я не против! _ Жду вашей поддержки 💪🏻
Впоследствии Рустам уже не имел возможности биться с соперниками топ-уровня по одной простой, но непонятной причине: ему отказывают в американской визе. В своём крайнем выступлении на турнире UFC Fight Night 145 в Чехии Рустам неожиданно уступил по очкам бразильцу Диего Феррейре, тем самым прервав свою победную серию из шести поединков.
Сергей Хандожко (26-5-1) — очень опытный боец из Москвы, но по меркам UFC — суровый новичок. В "восьмиугольнике" Хонда провёл пока только один бой, выиграв решением у шведа Ростема Акмена. Что касается, так сказать, российский карьеры Сергея, то болельщики неоднократно его видели в различных отечественных промоушенах, включая PROFC, М-1, "Легенду" и, конечно, АСВ. В чеченской лиге Хандожко провёл восемь боёв, заработав красноречивый рекорд 4-4.
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На некоторых этапах моей карьеры, у меня были моменты, когда я выбирал соперников или отказывался от каких-то боев. На тот момент я себя оправдывал, думал что так будет грамотнее для карьеры и так далее. Но сейчас, оглядываясь назад, мне стыдно за эти моменты. Поэтому когда я приходил в ЮФС я решил, что буду биться с тем, кого дадут. И не буду выбирать соперников. Мой менеджер предложил мне этот бой, и я тем же вечером дал согласие. Это очень серьезный вызов для меня)) Когда я ещё даже не думал о выступлениях на серьёзном уровне, Рустам уже отправлял в нокдаун Масвидаля с вертушки)) Для меня большая честь разделить октагон с соперником такого уровня. И 9 ноября я буду готов к бою!
Хонда — выходец из ударных стилей единоборств, недостаточно комфортно чувствует себя в схватках с борцами, но всё же обладает довольно неплохим уровнем грэпплинга. Окажется ли это достаточным для победы над Рустамом Хабиловым — матёрым профессионалом с прекрасным бэкграундом вольной борьбы и боевого самбо, узнаем через месяц.