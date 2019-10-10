На турнире UFC в Москве состоится российское дерби

Файткард турнира UFC Fight Night 163, который состоится девятого ноября в Москве, пополнил довольно любопытный поединок в лёгком весе между двумя россиянами — Рустамом Хабиловым и Сергеем Хандожко.

Для 32-летнего Рустама Хабилова (23-4-0) по прозвищу Тигр предстоящий поединок станет 13-м выступлением в UFC. На данный момент рекорд махачкалинца в сильнейшей лиге планеты составляет 9-3-0, но нельзя не учитывать тот факт, что уже в третьем поединке в UFC в 2013 году Хабилов встретился в клетке с тем самым Хорхе Масидалем, одолев кубинского нокаутера единогласным решением. А уже в следующем поединке Рустам и вовсе получил возможность взлететь в топы организации, получив в соперники экс-чемпиона UFC Бенсона Хендерсона.

Увы, для россиянина это столкновение завершилось поражением удушающим приёмом в четвёртом раунде. Правда, нельзя не отметить, что на протяжении первых трёх раундов преимущество было на стороне именно Тигра и ему попросту не хватило "бензина"...

Впоследствии Рустам уже не имел возможности биться с соперниками топ-уровня по одной простой, но непонятной причине: ему отказывают в американской визе. В своём крайнем выступлении на турнире UFC Fight Night 145 в Чехии Рустам неожиданно уступил по очкам бразильцу Диего Феррейре, тем самым прервав свою победную серию из шести поединков.

Сергей Хандожко (26-5-1) — очень опытный боец из Москвы, но по меркам UFC — суровый новичок. В "восьмиугольнике" Хонда провёл пока только один бой, выиграв решением у шведа Ростема Акмена. Что касается, так сказать, российский карьеры Сергея, то болельщики неоднократно его видели в различных отечественных промоушенах, включая PROFC, М-1, "Легенду" и, конечно, АСВ. В чеченской лиге Хандожко провёл восемь боёв, заработав красноречивый рекорд 4-4.

Хонда — выходец из ударных стилей единоборств, недостаточно комфортно чувствует себя в схватках с борцами, но всё же обладает довольно неплохим уровнем грэпплинга. Окажется ли это достаточным для победы над Рустамом Хабиловым — матёрым профессионалом с прекрасным бэкграундом вольной борьбы и боевого самбо, узнаем через месяц.