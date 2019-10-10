Создатель Bottle Cap Challenge бросил вызов Хабибу

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

Известный боец UFC заявил о готовности сменить весовую категорию ради поединка с Хабибом Нурмагомедовым. Макс Холлоуэй сейчас является чемпионом в полулёгком весе, но хочет подняться в лёгкий вес, чтобы сразиться с российским спортсменом.

— Хабиб непобедим, он настоящий мужик, но на одну категорию выше меня. Нурмагомедов — один из тех, с кем я обязательно подерусь. Не могу больше ждать. Все спрашивают, когда же я вернусь в лёгкий вес. И я это обязательно сделаю. Хабиб сейчас номер один. И я предвкушаю поединок с ним, — цитирует Холлоуэйя BJPenn.com.

Холлоуэй не только здорово бьётся в октагоне, но и умеет работать в соцсетях. Именно американец стал тем, кто вывел Bottle Cap Challenge, где нужно было ногой сбивать крышки с бутылок, с уровня локального мема до всемирной забавы, которой поддались не только спортсмены, но и актёры, певцы и другие знаменитости.