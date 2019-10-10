Овечкин и Тарасенко снялись в новом клипе Green Day

Рок-музыканты сняли клип на хоккейную тематику, в котором приняли участие лучшие игроки НХЛ.

Американская рок-группа Green Day представила свой новый трек Fire, Ready, Aim, посвящённый Национальной хоккейной лиге. На композицию был снят клип, в котором засветились лучшие хоккеисты НХЛ. В их числе двое россиян — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и лидер "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко.

Трек популярной группы будет использоваться в официальных хайлайтах лиги. Также его можно будет услышать на матче всех звёзд НХЛ — 2020, где музыканты выступят в роли хедлайнера.

Отметим, что все участники рок-коллектива являются большими хоккейными фанатами.