Билан и шотландцы в "юбках". Атмосфера перед матчем сборной России в "Лужниках"

Уже в метро болельщиков встречал капитан сборной Артём Дзюба. Правда, картонный, но фото с ним делали многие.
При выходе на улицу сразу попадаешь под моросящий дождь, под ногами — большие лужи. Весь вечер в Москве не прекращает лить. Шотландская погода!
За несколько часов до начала матча у касс были очереди. До этого сообщалось, что на 81-тысячную арену продали 60 тысяч билетов, поэтому шансы купить билеты есть.
Однако позже погода нормализовалась — и фанаты смогли спокойно наслаждаться активностями.
И программа в "Лужниках" была насыщенная. Можно было поиграть в футбол с легендами российского футбола.
А также получить их автографы.
Чтобы поближе познакомиться с культурой Шотландии, организовали концерт оркестра с волынками в национальных костюмах с килтами.
Любителям серии игр FIFA можно было сразиться в приставку у стадиона.
И даже сделать фото со звёздами этого спорта.
Хедлайнером вечера стал певец Дмитрий Билан.
Чемпион Европы #РоссияШотландия pic.twitter.com/ZMY5031Rnw— Life | Спорт (@sport_lf) October 10, 2019
Он спел несколько своих хитов за несколько минут до начала матча.
"Я просто люблю тебя" pic.twitter.com/hpv8RYJLj0— Life | Спорт (@sport_lf) October 10, 2019
И концерт собрал аншлаг.