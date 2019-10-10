Билан и шотландцы в "юбках". Атмосфера перед матчем сборной России в "Лужниках"

В "Лужниках" перед матчем отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 завершилась большая развлекательная программа. Чем радовали гостей — в репортаже Лайфа.

Уже в метро болельщиков встречал капитан сборной Артём Дзюба. Правда, картонный, но фото с ним делали многие.

При выходе на улицу сразу попадаешь под моросящий дождь, под ногами — большие лужи. Весь вечер в Москве не прекращает лить. Шотландская погода!

За несколько часов до начала матча у касс были очереди. До этого сообщалось, что на 81-тысячную арену продали 60 тысяч билетов, поэтому шансы купить билеты есть.

Однако позже погода нормализовалась — и фанаты смогли спокойно наслаждаться активностями.

И программа в "Лужниках" была насыщенная. Можно было поиграть в футбол с легендами российского футбола.

А также получить их автографы.

Чтобы поближе познакомиться с культурой Шотландии, организовали концерт оркестра с волынками в национальных костюмах с килтами.

Любителям серии игр FIFA можно было сразиться в приставку у стадиона.

И даже сделать фото со звёздами этого спорта.

Хедлайнером вечера стал певец Дмитрий Билан.

Он спел несколько своих хитов за несколько минут до начала матча.

И концерт собрал аншлаг.