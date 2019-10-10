Сборная России не выйдет на Евро в "Лужниках", даже если разгромит Шотландию

Планы команды Черчесова спутала сборная Кипра, которая неожиданно на выезде обыграла Казахстан.

Сегодня сборная России по футболу в московских "Лужниках" принимает команду Шотландии. Однако даже в случае разгромной победы подопечные Станислава Черчесова не смогут обеспечить выход на чемпионат Европы 2020 года. Всё дело в том, что соперники нашей команды по отборочной группе сыграли не так, как выгодно сборной России.

Для сегодняшнего выхода на Евро сборной России требовалось обыгрывать Шотландию, а также чтобы Казахстан и Кипр сыграли вничью. Однако киприоты неожиданно вырвали у казахстанцев победу, забив гол на 84-й минуте. Итоговый счёт встречи — 2:1 в пользу Кипра.

Теперь у Кипра 10 очков, у России 15. В случае победы над Шотландией подопечные Черчесова наберут 18 баллов, но останется ещё три игры, а значит, Кипр теоретически сможет догнать россиян. Всё решится в итоге в Никосии 13 октября, где сборная России будет играть с командой Кипра.