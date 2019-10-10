36-летний Жирков с первых минут выйдет биться против Шотландии

Станислав Черчесов выбрал максимально боевой состав на матч квалификации Евро-2020.

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии. С первых минут на поле выйдет максимально приближенное к оптимальному сочетание футболистов. Обращает на себя внимание наличие в старте вернувшегося в команду 36-летнего Юрия Жиркова, который, что характерно, располагается не в защитной линии, а ближе к атаке.

Стартовый состав сборной России на матч @UEFAEURO против Шотландии! 🔥 pic.twitter.com/WNLI8Nxcso — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019

Матч Россия — Шотландия пройдёт сегодня, 10 октября, на московском стадионе "Лужники". Начало игры в 21:45.