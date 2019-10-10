Шотландцы яростно исполнили свой гимн в "Лужниках" — видео

Фанатов британской сборной накопился целый сектор на 80-тысячном московском стадионе.

На стадионе "Лужники" в Москве идёт матч квалификации Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Фанатов британской команды в российскую столицу приехало около тысячи человек. Они оккупировали целый сектор и мощно начали поддерживать свою команду ещё до начала игры. В частности, болельщики дружно и яростно исполнили гимн своей страны.

Шотландцы мощно исполняют свой гимн на "Лужниках"! pic.twitter.com/VcYValdggs — Life | Спорт (@sport_lf) October 10, 2019

Кроме того, болельщики растянули свой баннер на ложе прессы и в течение игры продолжают активно распевать песни и кричалки в поддержку своей сборной. Счёт в игре пока 0:0, идёт первый тайм.