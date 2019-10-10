СКА дома сломил сопротивление "Автомобилиста"

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в упорной борьбе переиграл екатеринбургский "Автомобилист". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась победой армейцев в овертайме — 2:1.
Петербуржцы на протяжении всего матча имели заметное преимущество, перебросав своих оппонентов почти вдвое — 36-20. Во многом благодаря своему голкиперу Якубу Коваржу екатеринбуржцы сумели довести дело до овертайма.
Хозяева площадки отрыли счёт в самом начале второго периода: Йори Лехтеря наказал гостей за удаление, подставив клюшку под мощный выстрел Василия Токранова — 1:0.
"Автомобилист" ответил на старте третьего отрезка игры: Питер Холланд, получив шайбу у чужой синей линии, вкатился с ней в зону и не сближаясь с вратарём СКА Магнусом Хеллбергом, броском отправил её в сетку ворот шведа — 1:1.
Армейцы в третьем периоде имели достаточно моментов не доводить дело до овертайма, но "Автомобилист" выстоял. В добавочной пятиминутке СКА продолжил наседать на ворота Коваржа. Результатом таких действий стал гол, забитый на первой минуте овертайма Артёмом Зубом — 2:1. СКА одерживает трудную победу при хорошей игре.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- СКА — "Автомобилист" — 2:1 ОТ
- "Металлург" — "Адмирал" — 3:4 ОТ
- "Куньлунь РС" — "Нефтехимик" — 2:1 ОТ
- "Локомотив" — "Сочи" — 1:0
- "Авангард" — "Амур" — 1:0