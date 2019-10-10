СКА дома сломил сопротивление "Автомобилиста"

Гости из Екатеринбурга отчаянно сражались весь матч, но не устояли в овертайме под натиском армейцев.

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в упорной борьбе переиграл екатеринбургский "Автомобилист". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась победой армейцев в овертайме — 2:1.

Петербуржцы на протяжении всего матча имели заметное преимущество, перебросав своих оппонентов почти вдвое — 36-20. Во многом благодаря своему голкиперу Якубу Коваржу екатеринбуржцы сумели довести дело до овертайма.

Хозяева площадки отрыли счёт в самом начале второго периода: Йори Лехтеря наказал гостей за удаление, подставив клюшку под мощный выстрел Василия Токранова — 1:0.

"Автомобилист" ответил на старте третьего отрезка игры: Питер Холланд, получив шайбу у чужой синей линии, вкатился с ней в зону и не сближаясь с вратарём СКА Магнусом Хеллбергом, броском отправил её в сетку ворот шведа — 1:1.

Армейцы в третьем периоде имели достаточно моментов не доводить дело до овертайма, но "Автомобилист" выстоял. В добавочной пятиминутке СКА продолжил наседать на ворота Коваржа. Результатом таких действий стал гол, забитый на первой минуте овертайма Артёмом Зубом — 2:1. СКА одерживает трудную победу при хорошей игре.

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