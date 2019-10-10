Фанаты Шотландии начали уходить со стадиона после двух голов России

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Британские поклонники футбола не выдержали мощного удара российской сборной в середине второго тайма.

Сборная России на второй тайм против шотландцев вышла совсем другой командой. В течение трёх минут подопечные Станислава Черчесова забили два мяча: отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Фанаты сборной Шотландии так расстроились, что начали потихоньку покидать чашу "Лужников".

А когда Артём Дзюба спустя десять минут оформил дубль, шотландцы уже начали сворачивать фанатские баннеры.

В настоящий момент счёт в матче 3:0 в пользу сборной России.

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