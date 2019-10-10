Фанаты Шотландии начали уходить со стадиона после двух голов России

Британские поклонники футбола не выдержали мощного удара российской сборной в середине второго тайма.

Сборная России на второй тайм против шотландцев вышла совсем другой командой. В течение трёх минут подопечные Станислава Черчесова забили два мяча: отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Фанаты сборной Шотландии так расстроились, что начали потихоньку покидать чашу "Лужников".

Шотландцы потянулись к выходу... pic.twitter.com/Ws3gcNR8TV — Life | Спорт (@sport_lf) October 10, 2019

А когда Артём Дзюба спустя десять минут оформил дубль, шотландцы уже начали сворачивать фанатские баннеры.

И баннеры уже сворачивают pic.twitter.com/OmdeHZ7XAB — Life | Спорт (@sport_lf) October 10, 2019

В настоящий момент счёт в матче 3:0 в пользу сборной России.