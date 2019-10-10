Дзюба вышел на чистое третье место по голам за сборную России

Капитан национальной команды в игре против Шотландии забил свои 22-й и 23-й голы.

Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в игре квалификации Евро-2020 против команды Шотландии. Эти голы стали для нападающего 22-м и 23-м в составе национальной команды. Таким образом Дзюба обошёл Романа Павлюченко и занял единоличное третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю национальной команды.

Опережают Дзюбы лишь два игрока: Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30). На счету Артёма сейчас 23 гола, при этом он провёл вдвое меньше матчей за сборную.

Кроме того, Дзюба уже забил 8 голов в этом отборочном цикле Евро-2020. Больше только у форварда сборной Израиля Эран Захави.