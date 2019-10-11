Дзюба: Осознал, что гимн России намного круче гимна Лиги чемпионов

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Капитан российской сборной прокомментировал победу над Шотландией в "Лужниках", где он оформил дубль.

— Первый тайм получился не очень, второй тайм вышел качественным. Это важная победа для нас. Кипр неожиданно для меня выиграл. Думал, они вничью сыграют, — отметил Артём Дзюба. — В целом огромное спасибо болельщикам. Огромное удовольствие играть на таком стадионе и при таком количестве болельщиков. Сегодня перед матчем осознал, что гимн России намного круче гимна Лиги чемпионов. Когда весь стадион поёт и ты вместе с ним — это непередаваемые ощущения на всю жизнь! Заставить бы петь всю команду, тогда будет супер. Марио со шпаргалкой будет!

Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0.

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