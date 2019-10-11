Черчесов: Я и не знал, как сыграли Казахстан и Кипр. Мы вот выиграли 4:0

После игры со сборной Шотландии главный тренер сборной России отметил, что не знал заранее результат матча соперников по группе.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги игры с Шотландией. Специалист заявил, что не знал счёт матча сборных Казахстана и Кипра, хотя от этого результата зависело, выйдет ли национальная команда на Евро сегодня или позже.

— Спасибо, что сказали счёт, я и не знал. 2:1? Знаю только, что мы выиграли 4:0. Нужно игрокам дать отдохнуть, они сегодня отлично поработали. Нам надо чётко понять, с кем мы играем, как мы играем в следующем матче. Исходя из этого будем выбирать состав. У нас есть и локальные задачи, и глобальные. Нужно ведь набирать ещё очки, которые помогут при жеребьёвке.

На Кипре сейчас жара — около 30 градусов, а в Москве — 6, то есть разница — больше 20 градусов. Нам нужно очень скрупулёзно подойти ко всему. Мы же стоим под флагом и под гимном, так что нужно свои задачи решать. Есть такое выражение в профессиональном футболе: после игры — это перед игрой. Сегодня мы уже перед игрой, — подытожил Черчесов.

Напомним, сборная России выиграла у Шотландии со счётом 4:0, однако не оформила досрочный выход на чемпионат Европы, поскольку Кипр выиграл у Казахстана со счётом 2:1 и остался в гонке за путёвку.