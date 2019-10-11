Оздоев — о поддержке в "Лужниках": Фанаты несут нас на руках вперёд!

Один из авторов голов в матче Россия — Шотландия (4:0) прокомментировал разгромную победу в "Лужниках".

— Не скажу, что в первом тайме ничего не получалось. Шотландия же тоже не слабая сборная. Мы контролировали ход игры, пытались их "взломать". Они очень компактно низко сидели. У нас были моменты, когда выходили через фланги. Чуть-чуть не хватило фарта, чтобы завершить моменты. Во втором тайме уже более раскрылись и смогли забить, — отметил Магомед Оздоев. — Дома у нас нет шансов играть по-другому. Нас поддерживает вся страна, стадион заполнен, нас несут прямо на руках вперёд.

Также спортсмен рассказал, что команда не придала значения победе Кипра, из-за которой мы лишились досрочного выхода на Евро-2020 именно сегодня.

— Честно, посмотрели счёт. Ну выиграли и выиграли. У нас свои задачи, которые нам надо выполнять, как и у каждой сборной. Мы не смотрим, как играют другие, нам самое главное — набирать свои очки, — отметил Оздоев.