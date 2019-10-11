Дубль Овечкина не помог "Вашингтону" в матче с "Нэшвиллом"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл Предаторз" на родном льду в упорной борьбе со счётом 6:5 одержал волевую победу над "Вашингтон Кэпиталз". Капитан "столичных" Александр Овечкин отметился дублем в этой игре, забросив вторую и четвёртую шайбы своей команды, в обоих случаях реализовав численное большинство. Два гола лидера "Кэпиталз" получились как под копирку.
Alex Ovechkin with a vintage power play tally!#ALLCAPS pic.twitter.com/0ZCtO4gk67— HD365 (@HockeyDaily365) October 11, 2019
Alex Ovechkin with an absolute ROCKET!#ALLCAPS pic.twitter.com/xKKJabaFr2— HD365 (@HockeyDaily365) October 11, 2019
Одноклубник Овечкина нападающий Евгений Кузнецов голов в этом матче не забил и ограничился результативной передачей.
"Вашингтон Кэпиталз" терпит третье поражение подряд. Следующий матч" столичные" проведут 13 октября против "Далласа" Александра Радулова.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нэшвилл Предаторз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 6:5 (1:1; 1:3; 4:1)