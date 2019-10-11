Дубль Овечкина не помог "Вашингтону" в матче с "Нэшвиллом"

"Столичные" вели в две шайбы, однако не смогли удержать преимущество в выездном матче.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл Предаторз" на родном льду в упорной борьбе со счётом 6:5 одержал волевую победу над "Вашингтон Кэпиталз". Капитан "столичных" Александр Овечкин отметился дублем в этой игре, забросив вторую и четвёртую шайбы своей команды, в обоих случаях реализовав численное большинство. Два гола лидера "Кэпиталз" получились как под копирку.

Alex Ovechkin with a vintage power play tally!#ALLCAPS pic.twitter.com/0ZCtO4gk67 — HD365 (@HockeyDaily365) October 11, 2019

Одноклубник Овечкина нападающий Евгений Кузнецов голов в этом матче не забил и ограничился результативной передачей.

"Вашингтон Кэпиталз" терпит третье поражение подряд. Следующий матч" столичные" проведут 13 октября против "Далласа" Александра Радулова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нэшвилл Предаторз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 6:5 (1:1; 1:3; 4:1)