Канделаки опозорилась, поблагодарив Азмуна за победу над Шотландией

Генеральный директор "Матч ТВ" во время своего выступления на форуме "Россия — спортивная держава" прокомментировала вчерашнюю победу над шотландцами, приписав к триумфу иранского игрока "Зенита".

— Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник, — сказала Тина Канделаки.

Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6 — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) October 11, 2019

И видео с её конфузом быстро взорвало социальные сети. Обсуждать принялись даже её коллеги-журналисты.

Если Мамун может выступать за сборную России, почему Азмун не может? — Олег Лы́сенко (@o_lysenko) October 11, 2019

Не обошёл стороной это и главный критик Канделаки Василий Уткин, который уже не первый год открыто конфликтует с ней.

Напомним, что Россия победила Шотландию со счётом 4:0. Дубль оформил Дзюба и по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.