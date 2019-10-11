Канделаки опозорилась, поблагодарив Азмуна за победу над Шотландией

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Генеральный директор "Матч ТВ" во время своего выступления на форуме "Россия — спортивная держава" прокомментировала вчерашнюю победу над шотландцами, приписав к триумфу иранского игрока "Зенита".

— Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник, — сказала Тина Канделаки.

И видео с её конфузом быстро взорвало социальные сети. Обсуждать принялись даже её коллеги-журналисты.

Не обошёл стороной это и главный критик Канделаки Василий Уткин, который уже не первый год открыто конфликтует с ней.

Напомним, что Россия победила Шотландию со счётом 4:0. Дубль оформил Дзюба и по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.

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