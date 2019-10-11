Канделаки опозорилась, поблагодарив Азмуна за победу над Шотландией

— Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник, — сказала Тина Канделаки.
Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) October 11, 2019
И видео с её конфузом быстро взорвало социальные сети. Обсуждать принялись даже её коллеги-журналисты.
Если Мамун может выступать за сборную России, почему Азмун не может?— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) October 11, 2019
Не обошёл стороной это и главный критик Канделаки Василий Уткин, который уже не первый год открыто конфликтует с ней.
Напомним, что Россия победила Шотландию со счётом 4:0. Дубль оформил Дзюба и по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.