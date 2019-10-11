Оздоев — о конфузе Канделаки: Нас часто с Азмуном путают!

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Фото © Футбольный клуб "Зенит" / ТАСС

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" прокомментировал слова генерального директора "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая поблагодарила Сердара Азмуна за победу России над Шотландией.

Один из авторов голов в матче Россия — Шотладния Магомед Оздоев в своей социальной сети отметил, что его часто путают с Сердаром Азмуном.

— Ничего страшного. Нас часто с Азмуном путают, — написал он.

Также добавил Оздоев, что они с Азмуном — одно целое.

Напомним, что Тина Канделаки во время своего выступления поблагодарила за победу с шотландцами Дзюбу, Черчесова и иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна. Видео с этим взорвало соцсети.

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