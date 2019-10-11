Оздоев — о конфузе Канделаки: Нас часто с Азмуном путают!

Один из авторов голов в матче Россия — Шотладния Магомед Оздоев в своей социальной сети отметил, что его часто путают с Сердаром Азмуном.
— Ничего страшного. Нас часто с Азмуном путают, — написал он.
Ничего страшного)) нас с Азмуном часто путают 😉— محمد Ozdoev (@E27A) October 11, 2019
Также добавил Оздоев, что они с Азмуном — одно целое.
Мы одно целое 😉Азмун - Оздоев , Оздоев - Азмун )— محمد Ozdoev (@E27A) October 11, 2019
Напомним, что Тина Канделаки во время своего выступления поблагодарила за победу с шотландцами Дзюбу, Черчесова и иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна. Видео с этим взорвало соцсети.