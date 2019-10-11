Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России

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В своём телеграм-канале генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки призналась, что во время своей речи перепутала Оздоева с иранским форвардом "Зенита".

— Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к "Зениту" один футболист питерского клуба вытеснил другого, написала она. — Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, а у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту.

Также конфуз Тины Канделаки прокомментировал и сам Магомед Оздоев.

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