Бой красоток: предстоящий UFC в США обещает быть томным

В эти выходные лучшая ММА-организация планеты UFC вернётся в США: в ночь на 13 октября в Тампе, Флорида, пройдёт ивент UFC Fight Night 161, заправленный супербоем двух ярких представительниц ударного стиля и просто красавиц — Йоанны Енджейчик и Мишель Уотерсон.

Йоанна Енджейчик (15-3-0) из Польши буквально два года назад носила статус одной из самых доминирующих чемпионок UFC и была непобеждённой. Перед встречей с претенденткой Роуз Намаюнас в ноябре 2017 года 32-летняя представительница Восточной Европы шла на победной серии из 14 поединков, в пяти из которых она отстояла титул чемпионки UFC. Но Роуз стала злым гением польки.

В их первом противостоянии Роуз нокаутировала Йоанну в первом раунде, а второй поединок, состоявшийся уже в апреле 2018 года, завершился победой Намаюнас единогласным решением судей. В следующем выступлении Енджейчик смогла вернуться на победную стезю, одолев по очкам Тишу Торрес.

8 декабря 2018 года Йоанна поднялась в весовой категории ради возможности выиграть пояс чемпионки в весовой категории до 57 кг, сойдясь в бою с Валентиной Шевченко. К сожалению для польской спортсменки, уровень Пули был запредельный, а единственное, на что могла претендовать Енджейчик в этом поединке, — не проиграть досрочно. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых сомнений в победе Шевченко не было ни у кого.

Спустя десять месяцев экс-чемпионка организации возвращается в вес до 52 кг, где на этот раз схлестнётся с 33-летней Мишель Уотерсон за право претендовать на бой с чемпионкой.

Горячая каратистка провела по правилам ММА 23 поединка, одержав победы в 17 из них. Для Мишель предстоящий бой — это, возможно, последний в карьере шанс вплотную приблизиться к схватке за титул. На данный момент Уотерсон идёт на победной серии из трёх поединков, в ходе которой были повержены Кортни Кейси, Фелис Херриг и Каролина Ковалькевич.

Бой Енджейчик — Уотерсон обещает зрителям бескомпромиссную "зарубу" в стойке, так как обе спортсменки — выходцы из ударных стилей. Йоанна провела прекрасную любительскую карьеру в тайском боксе, а Мишель имеет бэкграунд в карате.

Для обоих бойцов этот поединок имеет неописуемое значение. Проиграть в этом сражении равносильно завершению своей карьеры... Это понимают и Йоанна, и Мишель.

В со-главном бою UFC Fight Night 161 состоится встреча в полулёгком весе между ветераном клетки Кабом Свонсоном (25-11-0) и непобеждённым представителем легендарного бразильского клана Грейси — Кроном Грейси (5-0-0).

Для 35-летнего Свонсона этот бой носит судьбоносный характер. Каб проиграл в четырёх крайних выступлениях и буквально висит на волоске от вылета из организации, в которой он выступает с 2011 года. Вбить гвоздь в гроб бесстрашного бойца может атлет, дебютировавший в ММА в 2014 году...

Крон Грейси до перехода в смешанные единоборства более чем успешно выступал в бразильском джиу-джитсу и грепплинге, выиграв, к примеру, в 2013 году титул чемпиона мира по версии АDCC. В ММА Грейси одержал пять досрочных побед, одна из которых состоялась в рамках UFC.

Крона прочат в будущие топы организации, и поединок со столь опытным, пусть уже и находящемся далеко от своей лучшей формы противником, как Свонсон, — прекрасная проверка этого тезиса. Кстати, не исключено, что в случае потери контракта с UFC зрители увидят Каба в набирающем обороты промоушене "бокса без перчаток" Bare Knuckle. Как говорится, там ему и место!