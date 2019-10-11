Нойштедтер: Изменить ситуацию в "Динамо" могут только победы

Футболист московского "Динамо" Роман Нойштедтер высказался об отставке Дмитрия Хохлова и положении клуба, который идёт на 15-м месте в РПЛ.

— Всегда неприятно, когда главного тренера увольняют или он уходит в отставку сам. К Хохлову все относились с огромным уважением. Надеялись, что вместе улучшим результаты. Сейчас нам надо собраться и хорошенько подумать, что команда делала неправильно, — сказал он "Советскому спорту".

Также он высказал своё мнение, что нужно сделать, чтобы улучшить атмосферу внутри команды.

— Коллектив у нас дружный. Просто когда у команды такая серия поражений, хорошего настроения и шуток в раздевалке быть не может, а они порой нужны, чтобы раскрепоститься и почувствовать психологическую уверенность. Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман.

Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Его место занял Кирилл Новиков.