Величкин уволен с поста вице-президента ХК "Металлург"

Также руководство магнитогорской команды сообщило о введении новой должности, которую займёт Сергей Ласьков.

Хоккейный клуб "Металлург" Магнитогорск объявил о расторжении контракта с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.

— Сегодня руководство хоккейного клуба "Металлург" Магнитогорск приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба. В частности, введена должность первого вице-президента — директора хоккейного клуба "Металлург". На неё назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК "Металлург", сообщает пресс-служба команды.

Величкин проработал в системе "Металлурга" 28 лет. При нём магнитогорцы дважды выиграли Кубок Гагарина. В текущем регулярном чемпионате "лисы" проиграли 12 матчей, одержав только четыре победы. Магнитогорцы по-прежнему идут на предпоследнем месте в Восточной конференции, имея 12 баллов в копилке.

Сергей Ласьков в последние годы является председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба "Магнитогорск".