Дубль Киселевича принёс ЦСКА победу над "Ак Барсом"

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Фото © Twitter/КХЛ

Московские армейцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию лидера Восточной конференции.

Столичный ЦСКА в Казани в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2 обыграл "Ак Барс". Дублем в составе красно-синих отметился защитник Богдан Киселевич, забросивший шайбы на 10-й и 37-й минутах встречи.

По голу у армейцев забили Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов. Хозяева смогли ответить только двумя точными попаданиями Михаила Фисенко и Патриса Кормье.

ЦСКА наносит "Ак Барсу" третье поражение в сезоне, прервав победную шестиматчевую серию казанцев. Армейцы, набрав 27 очков, лидируют в общей таблице КХЛ. Вторым идёт "Витязь", отставая от ЦСКА на два балла. На третьей строчке разместился "Ак Барс", имея в своём активе 24 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Ак -Барс" — ЦСКА — 2:5
  • "Сибирь" — "Барыс" — 0:2
  • "Йокерит" — "Динамо" Мн — 3:2
  • "Торпедо" — "Салават Юлаев" — 1:2 Б
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