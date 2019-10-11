Дубль Киселевича принёс ЦСКА победу над "Ак Барсом"

Московские армейцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию лидера Восточной конференции.

Столичный ЦСКА в Казани в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2 обыграл "Ак Барс". Дублем в составе красно-синих отметился защитник Богдан Киселевич, забросивший шайбы на 10-й и 37-й минутах встречи.

По голу у армейцев забили Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов. Хозяева смогли ответить только двумя точными попаданиями Михаила Фисенко и Патриса Кормье.

ЦСКА наносит "Ак Барсу" третье поражение в сезоне, прервав победную шестиматчевую серию казанцев. Армейцы, набрав 27 очков, лидируют в общей таблице КХЛ. Вторым идёт "Витязь", отставая от ЦСКА на два балла. На третьей строчке разместился "Ак Барс", имея в своём активе 24 очка.

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