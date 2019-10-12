Остался последний шаг. Когда сборная России выйдет на Евро-2020?

Победа над сборной Шотландии максимально приблизила российскую команду к досрочному выходу на чемпионат Европы 2020 года. Теперь подопечным Станислава Черчесова нужно сделать всего один шаг. Когда же именно это произойдёт?

После седьмого тура ситуация в отборочной группе I одновременно и упростилась, и усложнилась. С одной стороны, если бы Кипр и Казахстан сыграли вничью, то Бельгия и Россия уже официально и при этом одновременно вышли на Евро. Однако этого не случилось, но произошло другое: из борьбы после поражений синхронно выключились Казахстан и Шотландия, а Бельгия всё же оформила свою путёвку.

В итоге мы имеем в претендентах сборную России и сборную Кипра, которая отчаянно вгрызается в свой мизерный шанс. При этом именно эти две команды и будут выяснять отношения в это воскресенье. То есть идеальная афиша: очная битва двух кандидатов на одно место.

При этом ситуацию, конечно, равной не назовёшь. Сборной России достаточно набрать всего одно очко в трёх предстоящих матчах — с Кипром, Бельгией и Сан-Марино, чтобы совершенно точно выйти на Евро. Киприотам же не только нужно обыгрывать Россию, Шотландию и Бельгию, так ещё и надеяться на неудачу соперников.

За приятные хлопоты подсчётов вариантов, при которых мы каким-то чудом можем всё потерять, вместо привычного высчитывания идеального положения звёзд на небе для нашего чудесного выхода хотя бы в стыки стоит сказать спасибо Станиславу Черчесову и его сборной. Эта команда — лучшая в XXI веке. Итак, что мы имеем перед матчем с Кипром, который состоится в Никосии 13 октября?

Лучшая сборная XXI века. Россия всегда выходила на Евро со скрипом, но не сейчас

Победа над Кипром = выход на Евро.

Ничья с Кипром = выход на Евро.

Поражение от Кипра = потеря преимущества над Кипром по личным встречам (при 0:2 и более).

Мы в Ларнаке!

Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра - предмачтевая тренировка.

Всем спокойной ночи, друзья! ✨ pic.twitter.com/gS82honyYN — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019

Если Россия проиграет Кипру, то в двух оставшихся матчах нужно будет набирать два очка. В случае поражения ещё и от Бельгии необходимо обязательно побеждать Сан-Марино, и тогда это будет традиционный заскок в последний вагон, а не спокойный досрочный выход. Но тут нужно учесть два фактора: во-первых, такой неблагоприятный расклад подразумевает, что Кипр побеждает всех, что далеко не стопроцентно. А вариант, при котором Россия проиграет Сан-Марино, кажется вообще невероятным — ведь футбольный карлик пока в официальных играх вообще никого и никогда не побеждал.

Если же Кипр победит Россию, а потом потеряет хотя бы одно очко в играх с Шотландией и Бельгией, то команда Черчесова выйдет на Евро вообще при любом раскладе, так как станет автоматически недосягаемой для киприотов.

Итого:

Ничья или победа над Кипром — выходим на Евро 13 октября в Никосии.

Поражение от Кипра, который сам потом играет вничью или проигрывает — выходим на Евро 16 ноября в Санкт-Петербурге (кстати, очень символично, ведь матчи турнира как раз пройдут там) либо 19 ноября в Серравалле.

Поражение от Кипра и победа над Бельгией — выходим на Евро 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Поражение от Кипра и Бельгии — выходим на Евро 19 ноября в Серравалле.

Однако это всё только теория, у которой существует и обратная сторона. Например, если победить Кипр и Сан-Марино, а заодно и хлопнуть Бельгию на "Газпром-арене", можно и на первое место замахнуться.

Но для начала нужно оформить долгожданную путёвку, которая уже маячит перед носом. Если посмотреть на практику, то сборная России выиграла последние шесть матчей с общим счётом 21:1 и по всем законам вселенной, природы, спорта и чего угодно просто обязана оформлять необходимый результат (победа или ничья) и выходить на Евро-2020 13 октября в Никосии. Развязка близка.