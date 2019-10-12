Кипр — главная заноза для сборной России. Пора её вытащить!

Сборная Кипра — исторически не самый удобный соперник для сборной России. Однако именно в матче с киприотами, да ещё и на их территории подопечным Станислава Черчесова придётся решать вопрос выхода на чемпионат Европы 2020 года.

Матч сборных России и Шотландии в "Лужниках", который завершился красивой победой хозяев поля со счётом 4:0, должен был стать красивым финальным аккордом черчесовского оркестра в симфонии под названием "Квалификационный турнир Евро-2020". И ведь никто не сфальшивил, все сыграли на отлично, но даже такая роскошная домашняя победа при 65 тысячах зрителей не дала итогового результата. А всё из-за сборной Кипра — настоящей занозы для сборной России.

От занозы редко кто-то умирает, с ней не кладут в больницу и даже без очереди к врачу не пропустят — дело-то житейское. Да, неприятно, но не смертельно ведь. И именно такая сборная Кипра — не самая грозная в мире команда, но вечно доставляющая проблемы. Это не Словения, обыгравшая нас в 2010 году, и уж тем более не Украина, в матче с которой Филимонов допустил самую фатальную ошибку российского футбола. Но вот без этой занозы было бы как-то проще.

Судите сами:

1997 год. Кипр сенсационно играет вничью со сборной России — 1:1 в отборе на ЧМ-1998. Киприотам это одно очко ничего не даёт, они бы и без него заняли своё четвёртое место. А вот сборная России из-за потерянных двух очков в итоге пролетает мимо французского мундиаля.

2019 год. Сборная России после умопомрачительных 4:0 с Казахстаном и невероятных 9:0 с Сан-Марино еле-еле, можно сказать, чудом, разбирается с Кипром — 1:0. И это на домашнем стадионе!

2019 год. Теперь уже сам Кипр побеждает Казахстан, забивая победный гол за пять минут до финального свистка, лишая Россию досрочного и очень красивого выхода на Евро.

А всё это для чего? Понятно, что киприоты решают свои задачи, но пока за всю историю существования национальной команды им ни разу не удалось этого сделать: сборная никогда не выходила ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Поэтому Кипр, скорее, исполняет роль занозы, причём не только для сборной России: в 1998 году от них пострадали испанцы (3:2), а в 2010-м португальцы — 4:4.

С этой занозой, конечно, можно жить, ведь, по сути, она не так и мешает. Да, неприятно, но ведь сборная России и так не сегодня, так завтра должна оформить досрочную путёвку на Евро-2020. А сборная Кипра и так уже провела лучший квалификационный турнир в своей истории и сможет претендовать на выход на чемпионат Европы только при абсолютно невероятно удачном для них стечении обстоятельств.

Но судьба (то есть жеребьёвка УЕФА) подбросила сборной России идеальный шанс. Раз и навсегда расквитаться с киприотами и переписать их значение в историческом масштабе. 13 октября на стадионе в Никосии Кипр и Россия встретятся лицом к лицу, чтобы выяснить, способен ли дерзкий раздражитель пойти до конца или же ему стоит навсегда умолкнуть. Если сборная России одержит победу, то в ту же секунду оформит путёвку на Евро, а Кипр мы теперь будем воспринимать как удобную и, возможно, даже фартовую для нас команду. Осталась ерунда — вытащить, наконец, эту занозу!

Евро-2020, квалификационный турнир.

Группа I.

Кипр — Россия.

Стадион "ГСП", Никосия, Кипр.

13 октября, 19:00 по московскому времени.