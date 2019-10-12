Фернандес и Баринов пропускают тренировку сборной России на Кипре

Два футболиста национальной команды пока проходят индивидуальные восстановительные процедуры.

Сегодня сборная России по футболу проводит тренировку в столице Кипра Никосии. В ней принимают участие не все игроки национальной команды: занятие пропускают полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Как уточнил пресс-атташе сборной страны Игорь Владимиров, игроки пока восстанавливаются после игры с Шотландией под присмотром врачей.

После сегодняшней тренировочной сессии состоится пресс-конференция Станислава Черчесова, а сама игра против Кипра пройдёт завтра, 13 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

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