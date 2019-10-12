"Лучшие друзья" Заболотного приехали в Никосию помочь сборной России

В столице Кипра перед матчем квалификации Евро-2020 прошла тренировка сборной России по футболу. Открытая для СМИ часть занятия прошла по стандартной схеме. Первым на поле традиционно появился главный тренер Станислав Черчесов.
А вот затем, ещё до появления футболистов, к лицевой линии принесли надувного манекена.
У которого затем появился ещё и боевой товарищ.
Рядом с манекенами, из-за которых в своё время страдал экс-игрок сборной России Антон Заболотный, сначала отрабатывали передачи Денис Черышев и Максим Беляев.
Зе Болотный. Футболист "Зенита" не смог обыграть манекен на тренировке
Затем там же стали работать вратари.
У вратарей как всегда своя атмосфера pic.twitter.com/2WuZRSVUf9— Life | Спорт (@sport_lf) October 12, 2019
Сама же тренировка прошла в штатном режиме. За исключением того, что футболисты вышли на поле не в полном составе: Баринов и Фернандес пока восстанавливаются индивидуально.
Фернандес и Баринов пропускают тренировку сборной России на Кипре
@TeamRussia выходит опробовать кипрский газон. На улице +30° pic.twitter.com/UqY7qd8IhH— Life | Спорт (@sport_lf) October 12, 2019
Занятие началось с поздравления массажиста национальной команды с днём рождения.
Предназначение же манекенов так и осталось тайной: в те 15 минут, что представителям СМИ позволено наблюдать за тренировкой, футболисты к ним не подошли. Видимо, тренерский штаб сборной готовит особенный сюрприз для киприотов. Ведь сборной России ни в коем случае нельзя проигрывать, чтобы оформить путёвку на Евро-2020 уже завтра.