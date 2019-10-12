"Лучшие друзья" Заболотного приехали в Никосию помочь сборной России

Два надувных манекена появились на газоне стадиона в столице Кипра одними из первых.

В столице Кипра перед матчем квалификации Евро-2020 прошла тренировка сборной России по футболу. Открытая для СМИ часть занятия прошла по стандартной схеме. Первым на поле традиционно появился главный тренер Станислав Черчесов.

А вот затем, ещё до появления футболистов, к лицевой линии принесли надувного манекена.

У которого затем появился ещё и боевой товарищ.

Рядом с манекенами, из-за которых в своё время страдал экс-игрок сборной России Антон Заболотный, сначала отрабатывали передачи Денис Черышев и Максим Беляев.

Зе Болотный. Футболист "Зенита" не смог обыграть манекен на тренировке

Затем там же стали работать вратари.

У вратарей как всегда своя атмосфера pic.twitter.com/2WuZRSVUf9 — Life | Спорт (@sport_lf) October 12, 2019

Сама же тренировка прошла в штатном режиме. За исключением того, что футболисты вышли на поле не в полном составе: Баринов и Фернандес пока восстанавливаются индивидуально.

Фернандес и Баринов пропускают тренировку сборной России на Кипре

Занятие началось с поздравления массажиста национальной команды с днём рождения.

Предназначение же манекенов так и осталось тайной: в те 15 минут, что представителям СМИ позволено наблюдать за тренировкой, футболисты к ним не подошли. Видимо, тренерский штаб сборной готовит особенный сюрприз для киприотов. Ведь сборной России ни в коем случае нельзя проигрывать, чтобы оформить путёвку на Евро-2020 уже завтра.

Кипр — главная заноза для сборной России. Пора её вытащить!