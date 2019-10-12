Киприоты пугают Россию страшным матчем 1997 года

22 года назад сборная Кипра помешала российской команде оказаться на чемпионате мира.

На стадионе в Никосии начали раздавать официальные программы перед решающим матчем квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.

В них подробно рассказывается о состоянии сборной Кипра и вкратце представляется сборная России. Что характерно: никаких ошибок в именах и фамилиях футболистов, а также в названиях футбольных клубов нет, хотя это нередко встречается, если программку делают за рубежом.

При этом отдельное внимание уделено матчу 1997 года. Тогда сборная Кипра выдала невероятный для себя результат, сыграв вничью со сборной России — 1:1. Именно эта потеря очков в итоге не позволила россиянам пробиться на ЧМ-1998.

Тот самый матч вспоминают ещё и потому, что тогда ворота сборной России защищал её нынешний главный тренер Станислав Черчесов. Кипрский журналист на пресс-конференции попытался усугубить ситуацию, заставив наставника российской команды вспомнить события той игры.

Но Черчесов, как всегда, остался невозмутимым и провёл краткий анализ встречи, которая проходила 22 года назад.

— Я, естественно, помню эту игру: мы сыграли 1:1. У нас было много моментов, которые мы не реализовали, и нам забили со стандарта. Насколько я помню, это был Гогич, — сказал Черчесов.

Напомним, что решающий матч Кипр — Россия в рамках отбора на Евро-2020 пройдёт в Никосии завтра, 13 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

Черчесов — Лайфу: Лозунгами мы не пользуемся. Нам нужна победа над Кипром!

Остался последний шаг. Когда сборная России выйдет на Евро-2020?