Киприоты пугают Россию страшным матчем 1997 года

208

Фото © LIFE

22 года назад сборная Кипра помешала российской команде оказаться на чемпионате мира.

На стадионе в Никосии начали раздавать официальные программы перед решающим матчем квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.

<p>Фото © LIFE</p>

В них подробно рассказывается о состоянии сборной Кипра и вкратце представляется сборная России. Что характерно: никаких ошибок в именах и фамилиях футболистов, а также в названиях футбольных клубов нет, хотя это нередко встречается, если программку делают за рубежом.

<p>Фото © LIFE</p>

При этом отдельное внимание уделено матчу 1997 года. Тогда сборная Кипра выдала невероятный для себя результат, сыграв вничью со сборной России — 1:1. Именно эта потеря очков в итоге не позволила россиянам пробиться на ЧМ-1998.

<p>Фото © LIFE</p>

Тот самый матч вспоминают ещё и потому, что тогда ворота сборной России защищал её нынешний главный тренер Станислав Черчесов. Кипрский журналист на пресс-конференции попытался усугубить ситуацию, заставив наставника российской команды вспомнить события той игры.

Но Черчесов, как всегда, остался невозмутимым и провёл краткий анализ встречи, которая проходила 22 года назад.

— Я, естественно, помню эту игру: мы сыграли 1:1. У нас было много моментов, которые мы не реализовали, и нам забили со стандарта. Насколько я помню, это был Гогич, — сказал Черчесов.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, что решающий матч Кипр — Россия в рамках отбора на Евро-2020 пройдёт в Никосии завтра, 13 октября, начало в 19:00 по московскому времени.

Черчесов — Лайфу: Лозунгами мы не пользуемся. Нам нужна победа над Кипром!

Остался последний шаг. Когда сборная России выйдет на Евро-2020?

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×