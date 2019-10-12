Черчесов – Лайфу: Лозунгами мы не пользуемся. Нам нужна победа над Кипром!

Главный тренер сборной России объяснил, что никаких проблем с мотивацией у национальной команды нет.

Чтобы оформить путёвку на чемпионат Европы 2020 года, сборной России достаточно сыграть с Кипром вничью. Исторически такие лёгкие с виду задачи оказывались для национальной команды сложнее, чем казалось на первый взгляд. Однако главный тренер уверен, что в этот раз никаких проблем с мотивацией у сборной не будет: команда будет играть на победу.

— У нас это само собой разумеющееся перед каждой игрой, тем более отборочной. Мы знаем, что играем за три очка: и в Казахстане, и с Шотландией, ведь каждая команда решает свои задачи. Никаких специальных слов перед каждой игрой мы не находили, мы чисто профессионально изучаем соперника и делаем акценты на те вещи, которые нам помогут сыграть грамотно, чтобы выиграть. Лозунгами мы не пользуемся, — ответил корреспонденту Лайфа главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Спросили у Станислава Черчесова о настрое на игру с Кипром, где сборной России достаточно набрать одно очко.



Вот его ответ: pic.twitter.com/Vs1elyZHEk — Life | Спорт (@sport_lf) October 12, 2019

Матч против сборной Кипра в Никосии пройдёт 13 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

Остался последний шаг. Когда сборная России выйдет на Евро-2020?