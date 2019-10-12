Кудряшов – об Азмуне в сборной России: Мы посмеялись, хорошая шутка

Защитник национальной команды рассказал, что в коллективе весело отреагировали на внезапное иранское пополнение.

На пресс-конференции перед матчем сборных России и Кипра в Никосии не обошлось без вопроса о главной теме вчерашнего дня — Сердаре Азмуне в сборной России. Защитник Фёдор Кудряшов рассказал, что футболисты над оговоркой Тины Канделаки тоже посмеялись.

— В команде посмеялись над этим. Я думаю, это уже все обсудили, добавить тут нечего. Хорошая шутка получилась, — прокомментировал Фёдор Кудряшов.

Напомним, накануне генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки причислила иранца Сердара Азмуна к футболистам сборной России. Позднее она объяснила, что перепутала двух игроков "Зенита": Азмуна и Оздоева. Сам Оздоев с иронией отнёсся к этой оговорке.