"Спартак" дома уступил "Амуру" в матче КХЛ

Подопечные Олега Знарка сумели отыграться в ходе игры, но проиграли гостям из Хабаровска по буллитам.

Столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома по буллитам уступил хабаровскому "Амуру" — 1:2.

"Тигры" вышли вперёд на 35-й минуте встречи. Шайба записана на счёт нападающего "Амура" Томаша Зогорны. Спартаковцы отыгрались за десять минут до финальной сирены: у красно-белых получился хороший вход в зону, а Мартиньш Карсумс точным броском завершил его — 1:1.

Овертайм успеха командам не принёс, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались хоккеисты "Амура". Свои попытки реализовали Томаш Зогорна и Игорь Руденков. 1:2 — "Спартак" терпит домашнее поражение, но кладёт в копилку одно очко. Москвичи, имея в своём активе 18 баллов, занимают шестую позицию в Западной конференции. "Амур" — 11-й на Востоке (13 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" — "Амур" — 1:2 Б

"Динамо" (М) — "Автомобилист" — 6:3

"Трактор" — "Адмирал" — 2:3 Б

"Авангард" — "Динамо" (Р) — 4:1

"Северсталь" — "Металлург" — 1:2