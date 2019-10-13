Здесь убивали "Милан" и МЮ. Где Россия будет выходить на Евро

Перед встречей Кипра с Россией в Никосии активно вспоминают матч 1997 года, когда хозяева, героически сыграв с фаворитом вничью (1:1), не позволили нашей команде попасть на ЧМ-1998. Однако та встреча проходила в другом городе — Паралимни. А уже на следующий год, в 1998-м, на Кипре решили построить самый большой стадион в стране. Как положено — в столице государства. Именно тогда появился стадион гимнастической ассоциации "Панкиприя", или просто ГСП, — та самая арена, на которой сегодня сборная России будет стараться заполучить путёвку на Евро.
Гимнастическая ассоциация "Панкиприя" была основана в 1894 году, о чём свидетельствуют эмблемы внутри стадиона. И порой кажется, что стадиону уже тоже за сотню лет, но на самом деле он очень молодой. Просто Кипр — не самая большая и не самая богатая страна, а потому и арена выглядит не так, как отполированные российские стадионы, построенные к мировому первенству 2018 года. На Кипре всё попроще.
Футбольное поле здесь граничит с легкоатлетическим стадионом — дань традициям и названию.
Между ними буквально метров десять, и это пространство заполнено вот такими плакатами с местными звёздами.
А вот путь к стадиону выглядит двояко.
С одной стороны — идеальная дорога с зеленью на обочинах.
С другой — натуральная свалка.
Без изысков выглядит и подтрибунное помещение, откуда выходят футболисты.
@TeamRussia выходит опробовать кипрский газон. На улице +30° pic.twitter.com/UqY7qd8IhH— Life | Спорт (@sport_lf) October 12, 2019
Вместимость арены — 23 700 мест. Это самый большой на Кипре стадион. И единственный, удовлетворяющий всем требованиям УЕФА.
Здесь четыре трибуны, главная из которых скрыта крышей, плавно переходящей и в соседствующую атлетическую арену.
Рекордная посещаемость — более 23 тысяч человек — была зафиксирована в 2002 году на матче местных команд АПОЭЛа и "Омонии".
Хотя значимых матчей здесь было хоть отбавляй. Причём, как правило, для гостей они ничем хорошим не заканчивались.
- В 2002 году "Милан" проиграл "Хапоэлю" со счётом 0:1.
- В том же году "Манчестер Юнайтед" влетел от "Маккаби" — 0:3.
- "Анортосис" здесь играл вничью с "Интером" (3:3) и "Вердером" (2:2), а также побеждал "Панатинаикос" (2:1) в 2008 году.
- А АПОЭЛ отнимал очки у "Атлетико" (1:1) в 2009-м.
Сумеет ли сборная России не проиграть на этом стадионе и ворваться-таки в элитный клуб команд, досрочно вышедших на Евро-2020, узнаем совсем скоро.
Кипр — главная заноза для сборной России. Пора её вытащить!
Киприоты пугают Россию страшным матчем 1997 года
Евро-2020, квалификационный турнир.
Группа I.
Кипр — Россия.
Стадион ГСП, Никосия, Кипр.
13 октября, 19:00 мск.