Здесь убивали "Милан" и МЮ. Где Россия будет выходить на Евро

Уже сегодня вечером сборная России по футболу проведёт решающий матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Играть предстоит на поле соперника — национальной команды Кипра. Стадион в Никосии хоть и молодой, но уже хранит много скальпов именитых команд. Станет ли Россия очередной?

Перед встречей Кипра с Россией в Никосии активно вспоминают матч 1997 года, когда хозяева, героически сыграв с фаворитом вничью (1:1), не позволили нашей команде попасть на ЧМ-1998. Однако та встреча проходила в другом городе — Паралимни. А уже на следующий год, в 1998-м, на Кипре решили построить самый большой стадион в стране. Как положено — в столице государства. Именно тогда появился стадион гимнастической ассоциации "Панкиприя", или просто ГСП, — та самая арена, на которой сегодня сборная России будет стараться заполучить путёвку на Евро.

Гимнастическая ассоциация "Панкиприя" была основана в 1894 году, о чём свидетельствуют эмблемы внутри стадиона. И порой кажется, что стадиону уже тоже за сотню лет, но на самом деле он очень молодой. Просто Кипр — не самая большая и не самая богатая страна, а потому и арена выглядит не так, как отполированные российские стадионы, построенные к мировому первенству 2018 года. На Кипре всё попроще.

Футбольное поле здесь граничит с легкоатлетическим стадионом — дань традициям и названию.

Между ними буквально метров десять, и это пространство заполнено вот такими плакатами с местными звёздами.

А вот путь к стадиону выглядит двояко.

С одной стороны — идеальная дорога с зеленью на обочинах.

С другой — натуральная свалка.

Без изысков выглядит и подтрибунное помещение, откуда выходят футболисты.

Вместимость арены — 23 700 мест. Это самый большой на Кипре стадион. И единственный, удовлетворяющий всем требованиям УЕФА.

Здесь четыре трибуны, главная из которых скрыта крышей, плавно переходящей и в соседствующую атлетическую арену.

Рекордная посещаемость — более 23 тысяч человек — была зафиксирована в 2002 году на матче местных команд АПОЭЛа и "Омонии".

Хотя значимых матчей здесь было хоть отбавляй. Причём, как правило, для гостей они ничем хорошим не заканчивались.

В 2002 году "Милан" проиграл "Хапоэлю" со счётом 0:1.

В том же году "Манчестер Юнайтед" влетел от "Маккаби" — 0:3.

"Анортосис" здесь играл вничью с "Интером" (3:3) и "Вердером" (2:2), а также побеждал "Панатинаикос" (2:1) в 2008 году.

А АПОЭЛ отнимал очки у "Атлетико" (1:1) в 2009-м.

Сумеет ли сборная России не проиграть на этом стадионе и ворваться-таки в элитный клуб команд, досрочно вышедших на Евро-2020, узнаем совсем скоро.

Кипр — главная заноза для сборной России. Пора её вытащить!

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Евро-2020, квалификационный турнир.

Группа I.

Кипр — Россия.

Стадион ГСП, Никосия, Кипр.

13 октября, 19:00 мск.