Дубль Наместникова принёс "Оттаве" победу над "Тампой"

Команда "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашней площадке обыграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:2.

Дублем в составе "Оттава Сенаторз" отметился российский нападающий Владислав Наместников. При счёте 2:2 в концовке третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд.

А за 20 секунд до финальной сирены с передачи защитника Никиты Зайцева снял все вопросы о победителе матча, отправив шайбу в пустые ворота молний.

Также на счету Наместникова результативная передача. Во втором голе "Оттавы" Владислав ассистировал Жан-Габриэлю Пажо. В составе "Тампы" результативной передачей отметился Михаил Сергачёв.

Pageau puts the #Sens back in front.



GOAL: Pageau (1)

ASSIST: Namestnikov (2) pic.twitter.com/5Q6SXP8cWp — Ottawa Senators (@Senators) October 12, 2019

"Оттава" прерывает серию из трёх поражений и одерживает первую победу в текущем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Оттава Сенаторз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:2 (0:0; 2:1; 2:1)