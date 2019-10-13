Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

Шайбы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Даллас".

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде со счётом 4:1 переиграл "Даллас Старз".

После двух стартовых периодов "столичные" усилиями Тома Уилсона и Джона Карлсона повели в две шайбы. В начале заключительного отрезка игры Евгений Кузнецов в большинстве увеличил преимущество своей команды — 3:0.

Четвёртый гол, уже в пустые ворота "Старз", забил Александр Овечкин. Эта шайба вывела Ови на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (34 гола). Больше только у Уэйна Гретцки (56) и Мариана Госсы (40). Оба уже завершили свою карьеру.

Единственную шайбу в составе "Далласа" забросил Радек Факса. 4:1 — "Вашингтон" прерывает серию из трёх поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 1:4 (0:1; 0:1; 1:2)